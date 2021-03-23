منتجات تستوجب موافقة الغذاء والدواء للإعلان عنها

وقالت الهيئة في بيان نشر عبر حسابها في «تويتر» إنه لا يجوز للشركات المعلنة، الدعاية والإعلان عن أي من المنتجات إلا بعد تسجيلها أو إدراجها في الهيئة، وأخذ موافقتها على الدعاية والإعلان. وأضافت: يجب ألا تحمل الدعاية والإعلان عبارات مضللة للمستهلكين، كما يشترط ألا تتضمن ادعاءات غير معتمدة لدى الهيئة، أو أي عبارة تمس بالمنتجات الأخرى.
وقالت الهيئة إنه يمكن للشركات الإعلان عن منتجاتها عن طريق مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي على أن يتم أخذ موافقة الهيئة على المحتوى قبل نشره، مع تحديد برنامج التواصل الاجتماعي، ويجب إخطار الهيئة قبل نشر الدعاية والإعلان بمدة لا تتجاوز 12 ساعة من الدعاية والإعلان، وتزويد الهيئة باسم وحساب المعلن في موقع التواصل.
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