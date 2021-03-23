

تبوك 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

انطلقت بمحافظة ضباء اليوم, فعاليات أنشطة أسبوع البيئة، في الكورنيش الجنوبي بمدينة ضباء .

وتهدف الفعاليات إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وجودة الحياة ، وتضمنت الفعاليات زراعة شتلات ، وتقديم النصح المجتمع بأهمية الوعي والتكاتف في المحافظة على البيئة من خلال الممارسات الصحيحة ، وعدم رمي النفايات بشكل عشوائي، والمحافظة على نظافة الشواطئ والأماكن العامة والمتنزهات.

// انتهى //

01:26ت م

0010





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انطلاق فعاليات أسبوع البيئة بمحافظ ضباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.