السعودية اليوم / تونس تسجل 217 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا



تونس 9 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 217 إصابة مؤكدة و 23 وفاة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في بيان اليوم إلى أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 245923 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 8569 وفاة.

// انتهى //

23:58ت م

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تونس 9 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 217 إصابة مؤكدة و 23 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وأشارت وزارة الصحة في بيان اليوم إلى أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 245923 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 8569 وفاة.// انتهى //23:58ت م0288

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