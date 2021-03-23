

مكة المكرمة 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

تفقد معالي وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد, يرافقه معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وقيادة القوات الخاصة لأمن الحرمين الشريفين اليوم, مراكز استقبال المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام .

وتأتي هذه الجولة تأكيدا على حرص وزارة الحج والعمرة وجميع العاملين في منظومة العمل على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وقاصدي بيت الله الحرام، وعظم هذه المهمة التي تتشرف المملكة بتقديمها لكافة المسلمين من شتى أقطار العالم.

وأكد معالي نائب وزير الحج والعمرة أن هذه الجولة تأتي ضمن جهود القائمين في الوزارة على متابعة آليات الأعمال التابعة لوزارة الحج والعمرة, وضمان تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة في مراكز استقبال المعتمرين والمصلين لضمان سلامتهم، استعداداً لشهر رمضان المبارك، حاثاً جميع العاملين على بذل كل الجهود لتقديم أرقى وأجود الخدمات لضيوف الرحمن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

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23:42ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الحج والعمرةالمكلف يتفقد ميدانيًا أعمال مراكز استقبال المعتمرين والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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