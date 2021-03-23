السعودية اليوم / بدء اجتماعات اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة



عمّان 9 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

بدأت في عمّان عبر الاتصال المرئي اليوم، اجتماعات اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في دورتها التاسعة والعشرين، التي ستلتئم غداً برئاسة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

ورأست وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية المهندسة مها علي، ووزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، الاجتماعات الوزارية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين.

وناقشت اللجنة ما جرى بحثه والتوصل إليه خلال اجتماعات اللجنة الفنية التي عقدت على مدار يومين متتاليين برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، ومستشار وزير التعاون الدولي المصري طارق الشعراوي.

وشملت المباحثات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة والنقل والعمل والغذاء والدواء والتعاون الجمركي والتربية والتعليم والبحث العلمي والاقتصاد الرقمي والمياه والتنمية الاجتماعية والثقافة والبيئة والسياحة والمجال القنصلي والإعلام والعدل والقضاء والشباب والرياضة.

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22:21ت م

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