السعودية اليوم / لبنان تسجل 1471 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 9 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 1471 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 441014 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 5808.

// انتهى //

21:58ت م

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بيروت 9 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 1471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و51 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 441014 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 5808.// انتهى //21:58ت م0259

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