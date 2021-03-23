موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. منصة "ترامب" وبدائل "كلوب هاوس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يتميز هاتف Redmi Note 9 Pro الذي أطلقته شركة شاومي الصينية بالعديد من الإمكانيات والمواصفات التي وضعته ضمن قائمة أفضل هواتف العام.

لم تكن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إطلاق منصة تواصل اجتماعي خاصة به مجرد "انفعال لحظي".

أطلقت شركة سوني سماعتها اللاسلكية SRS-XB13 الجديدة بأبعاد مدمجة للغاية وصوت فائق النقاء.

يعاني مستخدمو هواتف نظام أندرويد من عدم القدرة على استخدام تطبيق كلوب هاوس، فما هي البدائل؟

إدمان الهواتف الذكية، سواء بوعي أو بدون وعي، يثير مخاوف الآباء بشأن أطفالهم، ولكن كيف يمكن الحد من هذا السلوك؟.. إليك بعض النصائح

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق سلسلة الشاشات اللمسية IdeaHub الجديدة.