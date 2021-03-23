شكرا لقرائتكم بموافقة الملك سلمان.. منح 89 متبرعًا وسام الملك عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - متابعات الخليج 365 - واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 89 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حيّ أو من متوفى دماغيًا.

المشمولون في موافقة الملك سلمان:

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات ميدالية الاستحقاق :

أحمد بن عايد السريحي , أسامه بن عوضه الغامدي, إسماعيل بن عبدالله آل تيسان, الريم بنت ماهر آل سيف , أماني بنت مهدي العنزي , آمنة بنت علي الزغيب , أحمد بن محمد المشيقح , أمال بنت نايف السبيعي العنزي, أمل بنت علي بن رمال , إيمان بنت جديع القحطاني , بثينة بنت عبدالله السردي, تركي بن علي بن سرحان , تغريد بنت سعود الطريقي , ثريا بنت عون الحارثي , جمال بن عبدالكريم الشعلان , جوري بنت إبراهيم عسيري , حبيب بن حسين العساكر , حسام بن محمد عبدالجواد, حسن بن علي السفياني, حمد بن محمد الصعدي, حمدان بن حمود الحربي , خالد بن سبتي الغامدي, خالد بن ناصر الغامدي, رايد بن سليمان الشمري, رفيف بنت أحمد بغدادي , ساره بنت سالم البهدل, ساره بنت محمد الحربي , سعد آل خرصان الوادعي , سعود بن حميس الشراري , سعيد بن سعد القحطاني , سلام بن عبدالواحد آل غانم , سلطان بن مساعد الحربي, سلوى بنت يحي طروش , سناء بنت عبدالغني الحمدي, سند بن محمد آل حرشان , شذى بنت مفلح المعاوي , شفيق بن محمد الدهان , شمسه بنت عبدالله المالكي, صالح بن أحمد الزهراني , ضحى بنت محمد العبود , طيف بنت محمد الشمري , عامر بن سالم الظفيري , عبدالرحمن بن إبراهيم السبيعي , عبدالرحمن بن حسن عسيري , عبدالرحمن بن فرحان العنزي, عبدالعزيز بن سالم الرشيدي , عبدالله بن حسن السفياني, عبدالله بن خنين السميري, عبدالله بن سريع الدوسري, عبدالله بن عيد الزهراني, عبدالله بن محمد القحطاني , عبدالله بن محمد الزهراني, عبدالله بن نوار العتيبي .

كما ضمت الموافقة كذلك؛ عدنان بن حسين العوامي , عفاف بن محمد الزبيدي, علي بن أحمد القرني , علي بن عبدالله الغادي , علي بن عبدالله آل منصور , علي بن علي الحارثي , علي عطية بن علي بكري, فاطمه بنت إبراهيم عكيرش , فاطمه بنت علي عسيري , فايز بن سعد الشهري , فهد بن أحمد العمري , فهد بن عيد الربيعي , فوزيه بنت أحمد المالكي , فيصل بن فهد بن دخيل , ليلى بنت صامل العتيبي , ماجد بن مد الله الشراري, مجدي بن غازي المطيري , محمد بن أحمد حامظي , محمد بن حسين حكمي , محمد بن سعد الدوسري , محمد بن عبدالله الحربي, محمد بن مسعد العمري , مروان بن عبدالحكيم المشيقح , منسي بن مبارك السلمي , منى بنت عائض القحطاني , منيره بنت حاجي المطيري, منيره بنت سعيد الدوسري , مها بن سالم المقيبل , نايف بن خميس الشمري, نوره بنت ناصر الوباري, هاني بن محمد الحارثي , هدى بنت حسان الغامدي, هيفاء بنت مدود القحطاني , وليد بن سلمان حدادي, ياسر بن ممدوح الرشيدي , يوسف بن عادل الدين.

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