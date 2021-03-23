أمر سامٍ كريم بإصدار 4 صكوك لمشروع مسار الملك عبدالعزيز بمكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على إصدار أربعة صكوك شاملة لكامل مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي (مسار) بمكة المكرمة لصالح شركة أم القرى للتنمية والإعمار.

موعد تسليم مشروع مسار الملك عبدالعزيز:

وأكدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أن إصدار الصكوك الشاملة الموحدة يعد أحد الأدوات التنظيمية التي طبقتها الهيئة الملكية مع الجهات المعنية لمعالجة مشاكل تطوير العشوائيات في مدينة مكة المكرمة، حيث يعتبر مشروع طريق الملك عبدالعزيز (مسار) أحد المشاريع الريادية المبنية على تطوير ومعالجة الأحياء العشوائية.

ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البنية التحتية لمشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي (مسار) في شهر إبريل 2022م، بتكاليف تقديرية تصل 23.475 مليار ريال.

من جهة أخرى وقعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) اليوم، اتفاقية إسناد عمليات تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة، بمشاركة هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ووزارة المالية بوصفهم أطرافًا ضمن الاتفاقية.

تشغيل قطار سار في المشاعر المقدسة:

ونصت الاتفاقية على أن تقوم الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” ولمدة خمس سنوات بتقديم جميع أعمال الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تنظيم وإدارة الحشود والحراسات الأمنية، وإدارة الأصول التابعة للقطار من محطات ومرافق ومعدات وأنظمة تشغيل، وغير ذلك من التجهيزات التابعة له.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية، المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس، أن الاتفاقية تأتي تنفيذًا لتوجيه المقام السامي الكريم باتخاذ ما يلزم للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ورفع كفاءة تشغيل الأصول والمرافق، كما أنها تتوافق مع إستراتيجية الهيئة الملكية لتطوير المشاعر المقدسة من خلال شركة كدانة للتنمية والتطوير التي تقدم مشروعًا شاملًا ومتكاملًا لتطوير المشاعر المقدسة بمشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي.

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