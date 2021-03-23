جيبوتي تدعو الأطراف اليمنية للتجاوب مع المبادرة السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

رحّبت جمهورية جيبوتي بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، معبرةً عن أملها في أن تتجاوب الأطراف اليمنية بشكل إيجابي وبنّاء مع المبادرة التي تعكس الرغبة الصادقة للمملكة، بما يحقن دماء الشعب اليمني ويدعم مساعي إحلال السلام في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

العالم مدعو لدعم المبادرة السعودية:

ودعا عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة، ضياء الدين سعيد بامخرمة، المجتمع الدولي إلى دعم مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأشاد بامخرمة، بدور المملكة الريادي في مجال الحفاظ على السلم الإقليمي، وسعيها الدؤوب لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن ورفع المعاناة عن شعبه.

شارك الخبر