جامعة الإمام عبدالرحمن تطلق مسابقة أفضل فيلم قصير للتحذير من الإخوان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، عن مسابقة بعنوان أفضل فيلم قصير يلخص فعاليات ندوة: (التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والأحزاب الضالة) بحيث يخدم العمل أهداف الندوة.

جوائز مسابقة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل:

وأعلنت الجامعة أنه تم تخصيص 4 آلاف ريال للمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة بواقع 1500 ريال للمركز الأول و1000 ريال للمركز الثاني، فيما تم تخصيص 500 ريال للمركز الثالث.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم من طلاب الجامعة الذين حضروا الندوة، وألا يقل الفيلم عن دقيقة ولا يزيد عن 3 دقائق على أن تسلم المشاركات في موعد أقصاه 20 شعبان الجاري.

المسابقة الوطنية للتصميم:

وفي وقت سابق من هذا الشهر اختتمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن بعد البرنامج العلمي المصاحب للمسابقة الوطنية المعمارية لتصميم حي (سمايا)، بمشاركة عدد من المتخصصين والأكاديميين المعماريين.

وأوضحت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بالجامعة، الدكتورة فاطمة الملحم، أن البرنامج العلمي للمسابقة يهدف إلى تقديم حلول معمارية مستدامة، مبينة أن البرنامج يتوافق وتوجه الجامعة لتحقيق أهداف وتوجهات الدولة من خلال رؤية المملكة 2030 في توطين المعرفة ونشر ثقافة التطوع الإسكاني بتكاملية الجهود عبر خطط الجامعة الإستراتيجية لخدمة المجتمع بشكل مستدام.

وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن:

وكانت الجامعة قد بدأت يوم أمس إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين للوظائف الصحية التي أعلنت عنها الجامعة سابقًا.

ودعت الجامعة ممثلة بعمادة الموارد البشرية المتقدمين للوظائف الصحية، لوظيفة طبيب مقيم تخصص باطنة (أمراض قلب- أمراض معدية- كلى) ووظيفة (أخصائي تمريض) لإجراء الاختبار التحريري، والذي سيكون في مبنى العمادات المساندة بالمدينة الجامعية (D3) بالراكة، وذلك في الساعة 9 صباحًا الموافق 8/ 3/ 2021م.

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