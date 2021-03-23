مشروع أمالا يوقع اتفاقية لتمكين شركات المقاولات السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365 - واس

وقّع مشروع أمالا – الوجهة السياحية الفائقة الفخامة الممتدة على طول الساحل الشمالي الغربي للمملكة, اليوم, مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان .

ووقع الإتفاقية رئيس تسليم المشاريع في “أمالا” ديفيد واتكنز, والأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت آل سويد، التي يتطلع من خلالها الجانبان إلى التعاون في عدد من المجالات بما في ذلك إنشاء منصة إلكترونية لمشاركة المشاريع.

مشروع أمالا يفتح أبوابه أمام المقاولين السعوديين

وقال الرئيس التنفيذي لأمالا جون باغانو : ” إن هذه الاتفاقية ستتيح لأمالا مشاركة مشاريعها المقررة مع أعضاء الهيئة السعودية للمقاولين، وتلقي المعلومات من الأعضاء المؤهلين والمهتمين منهم بتقديم العطاءات” ، مبيناً أن المملكة تمر بمرحلة انتقالية مذهلة نحو اقتصاد جديد ومتنوّع, إذ تمثّل أمالا محركاً رئيسياً للتغيير، فهي تحمل معها رصيداً غنياً من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص, حيث نسعى إلى دعم الشركات السعودية؛ للمشاركة والاستفادة من تطوير هذه الوجهة الاستثنائية منذ اللحظة الأولى.

وأكد باغانو أن هذه الشراكة الجديدة مع الهيئة السعودية للمقاولين ستتيح التواصل بصورةٍ أفضل مع شركات المملكة، الأمر الذي يمكّن أمالا من تحقيق أهدافها الطموحة للتوطين، والاطلاع كذلك على البرامج المهمة للمقاولين الذين يسهمون في تطوير مشروعها.

توطين قطاع المقاولات

من جهته، أفاد المهندس ثابت آل سويد أن هذه الشراكة تشكّل خطوة مهمة في مساعينا لدعم مشاركة المقاولين السعوديين في المشاريع الجديدة المقررة للمضي قدماً في تحقيق رؤية المملكة 2030, كما تسعى الهيئة لتضافر الجهود؛ لتوطين قطاع المقاولات عبر تشجيع المقاولين المشاركين في مشروع أمالا على الاستفادة من برامج التوطين والحوافز التي توفرها الهيئة السعودية للمقاولين, مضيفاً أن أمالا تشكل عنصراً ضرورياً للعديد من القطاعات المتنامية، حيث توفر الوجهة بمجرد اكتمالها أكثر من 50 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

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