شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج يقف ميدانيًا على أعمال مراكز استقبال المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى وزير الحج والعمرة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد برفقة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وقيادة القوات الخاصة لأمن الحرمين الشريفين ظهر اليوم، بالعاصمة المقدسة جولة ميدانية تفقدية على مراكز استقبال المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام.

وتأتي هذه الجولة تأكيدا على حرص وزارة الحج والعمرة وجميع العاملين في منظومة العمل على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وقاصدي بيت الله الحرام وعظم هذه المهمة التي تتشرف المملكة بتقديمها لكافة المسلمين من شتى أقطار العالم.

من جانبه، أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن هذه الجولة تأتي ضمن جهود القائمين في الوزارة على متابعة آليات الأعمال التابعة لوزارة الحج والعمرة، وضمان تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة في مراكز استقبال المعتمرين والمصلين لضمان سلامتهم، استعداداً لشهر رمضان المبارك، وحث جميع العاملين على بذل كل الجهود لتقديم أرقى وأجود الخدمات لضيوف الرحمن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.