شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو تبلغ عن انخفاض بنسبة 30٪ في المدفوعات للدولة

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قالت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط المدعومة من الدولة إنها دفعت للحكومة السعودية ضرائب أقل بنسبة 30 في المائة في عام 2020، حسبما ذكرت الشركة يوم الاثنين، في الوقت الذي يكافح فيه أكبر اقتصاد في المنطقة ضغوط جائحة فيروس كورونا وانخفاض النفط الأسعار.

حولت شركة النفط العربية السعودية، أكبر دافع ضرائب في المملكة، 110 مليارات دولار إلى الحكومة في عام 2020، انخفاضًا من حوالي 159 مليار دولار في العام السابق. تخطط ميزانية المملكة لعام 2021 لإنفاق 263 مليار دولار، مما يدل على أهمية مدفوعات أرامكو لخزائن الدولة.

تقدم الشخصيات العامة للشركة التي تسيطر عليها الدولة نظرة ثاقبة حول الصحة المالية للمملكة، التي تعتمد على قطاع الطاقة في 80 في المائة من صادراتها وثلثي إيراداتها المالية. هذا على الرغم من الجهود الطموحة التي يبذلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

التزمت الشركة بوعدها بدفع 75 مليار دولار من أرباح العام. ومع ذلك، جاء الانخفاض مع انخفاض الإتاوات وضرائب الدخل بأكثر من النصف. تذهب جميع أرباح الأسهم تقريبًا إلى الحكومة السعودية، التي تمتلك أكثر من 98 بالمائة من الشركة.

أعلنت أرامكو، الأحد، تراجع أرباحها بنحو 44 بالمئة في 2020 إلى 49 مليار دولار، وسط اضطراب في أسواق الطاقة العالمية أطلقه جائحة فيروس كورونا. مع انخفاض الطلب على النفط بسبب عمليات الإغلاق التي يسببها الفيروس، انخفض سعر خام برنت القياسي الدولي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في أبريل من العام الماضي.

على الرغم من خسائر أرامكو الفادحة، تمكنت الشركة من الحفاظ على تعهدها بتوزيع الأرباح للمساهمين من خلال تحمّل مبلغ ضخم من الديون. تضاعف صافي نسبة الدين إلى حقوق الملكية في أرامكو – إلى 55٪ في 2020 من 26٪ في 2019.

أفادت شركة إدارة الأصول جدوى للاستثمار ومقرها السعودية أن العجز المالي للمملكة بلغ 79 مليار دولار في عام 2020، أو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا التقديرات السابقة بكثير. يتسع عجز الميزانية كل عام منذ انخفاض أسعار النفط في 2014، مما دفع الحكومة إلى الاقتراض بكثافة وتسريع تحولها بعيدًا عن ضخامة النفط. خفضت المملكة بعض الإعانات، وضاعفت ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات إلى 15 في المائة، وسرعت من بحثها عن الإيرادات غير النفطية.