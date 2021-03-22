شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن ترحيبها بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتزامها مع الحكومة اليمنية الشرعية بوقف إطلاق النار الشامل في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وأكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر ترحيب بلادها باستئناف العملية السياسية في اليمن، داعية الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار على الفور، والدخول في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.