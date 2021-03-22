السعودية | المعلمي للعربية: خسائر الحوثيين ستدفعهم للاحتكام لصوت العقل

شكرا لقرائتكم المعلمي للعربية: خسائر الحوثيين ستدفعهم للاحتكام لصوت العقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، للعربية الاثنين، إن خسائر الحوثيين الميدانية ستدفعهم للاحتكام لصوت العقل، معربا عن أمله في أن يستمع الحوثيون لصوت الحكمة والعقل.

وصرح مندوب السعودية في الأمم المتحدة أن المبادرة طرحت من موقع قوة لإنهاء أزمة اليمن، لافتا إلى أن الموقف العربي والدولي هام جدا في دعم المبادرة السعودية، التي تستند على الحرص على مصلحة الشعب اليمني.

وأكد المعلمي أن هناك تطابق في الموقف السعودي والأميركي حيال الأزمة في اليمن، وأن الإدارة الأميركية تدرك بأن الحوثيين منظمة إرهابية تتلقى دعما من إيران.

ورحّبت وزارة الخارجية الأميركية بالمبادرة التي أطلقتها الاثنين السعودية للحل في اليمن، ودعت "جميع الأطراف للالتزام بجدية بوقف إطلاق النار فورا والدخول في محادثات برعاية الأمم المتحدة".

وأعلن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، في وقت سابق عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن.

وأوضح بن فرحان خلال مؤتمر صحافي أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي"، كما "سيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".