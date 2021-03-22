شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. إقامة حفل زفاف بأحد الشوارع الرئيسية في أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

أظهر مقطع فيديو إقامة حفل زفاف في أحد الشوارع الرئيسية في أبها وسط تجمع كبير من المدعوين، مما أثار غضب المواطنين.

وبدا في الفيديو، العريس والعروس يلتقطون صور السيلفي مع الحضور، في مخالفة للإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.

وجاء في الفيديو، عدد من الحضور يرقصون مع العروسين على أغنية مصرية شعبية "بهوايا"، كما تزاحم عدد كبير من الأشخاص الذين لم يلتزموا بارتداء الكمامة.