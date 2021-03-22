شكرا لمتابعة خبر عن الأماكن الممنوع فيها الوقوف أو التوقف بالمركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أزاحت إدارة المرور النقاب عن مجموعة من الأماكن التي يُمنع الوقوف، أو التوقف بالمركبات فيها بالمملكة.

وذكرت إدارة المرور:" الجسور وممرات المشاة والأرصفة المخصصة لسير المشاة، بالإضافةً إلى التوقف بالمركبة عكس اتجاه السير أو في أماكن الاصطفاف المخصصة لفئة معينة من المركبات".

وأوضحت أنه يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات بعرض الطريق أو منتصفه، أو على بُعد 15 متراً أو أقل من إشارة ضوئية، أو على بُعد 15 متراً أو أقل من منعطف، أو على بُعد أقل من 1.5 متر من ممرات طلبة المدارس.