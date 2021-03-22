شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. مستشار قانوني : "نزاهة" تعمل على حماية المبلغين والشهود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مستشار قانوني محمد المحمود أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" تعمل على حماية المبلغين والشهود من الضرر بعد التبليغ عن جرائم الفساد.

وأشار خلال لقاء له على قناة الاخبارية في برنامج "نشرة النهار": "إلى أن : "الهيئة تباشر عدد من القضايا التي تؤكد أن الهيئة تعمل على قدم وساق . لافتا لى أن الجرائم متنوعة ما بين اساءة استعمال السلطة وهي من الجرائم الخطيرة والمهمة. "

وتابع: جرائم استغلال النفوذ ودائما ما ترتبط بعامل القهر لدى مرتكب الجناية وتسري على الموظف بالقطاع العام والخاص أو أي شخص يستخدم نفوذه سواء كان نفوذ حقيقيا أو مزعوما.

وأضاف أن الهيئة تحمي من يبلغ عن قضايا الفساد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مثل نقله أو منعه من الحوافز والمكافآت وغيرها . لافتا إلى ضرورة زيادة الاحتياطات حتى يتشجع الناس للإبلاغ عن جرائم الفساد.