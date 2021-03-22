شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صورتين مميزتين للملك سلمان عندما كان أميرا للرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتين مميزتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزحينما كان أميرا للرياض. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتين مميزتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزحينما كان أميرا للرياض. ووثقت الصورة الأولى أثناء تواجد خادم الحرمين في مكتبة بإمارة الرياض سنة 1375 هــ والأخرى أمام قصر الحكم في مبناه القديم في التسعينات الهجرية. وحظيت الصورة بتفاعل واسع على مواقع التواصل وانهالت التعليقات التي تضمنت الدعاء لخادم الحرمين الشريفين بطول العمر وأن ينعم الله عز وجل عليه بالصحة والعافية.