شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مسعف يروي قصة إنقاذه حياة مواطن بعد حادث تصادم في حفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

روى المشرف سامي العنزي، تفاصيل الواقعة الخاصة بإنقاذه حياة فقد وعيه في حادث تصادم بحفر الباطن.

وقال سامي العنزي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "سيدتي":"كنت متجها أنا وشقيقي إلى المنزل وشاهدت التجمع حول السيارة".

وأضاف:" هرعت إلى مركبتي وأحضرت الأدوات الخاصة بالإسعافات الأولية وتمكنت من وقف النزيف الناتج عن الحادث، قبل وصول فرق الإسعاف".

وكان تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر ردة فعل مسعف لحظة وقوع حادث سير في منطقة حفر الباطن، حيث بدا المسعف بجانب السيارة واستجاب للحادث.