شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. المطلق: "العنوسة" مرض خطير وباب للأمراض النفسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، إن الزواج مشروع كبير جداً.

وقال عبدالله المطلق، خلال حديثه في برنامجه "استديو الجمعة"، إن بقاء العوانس في البيوت والشباب دون زواج مشكلة كبيرة جداً، مطالبا بتخفيف وتيسر أمور الزواج وتكاليفه.

وأوضح أن الزواج يقضي على العنوسة بين الرجال والنساء، كما حذر من أنها مرض خطير؛ فهي باب للأمراض النفسية والفساد وانخفاض نسبة المواليد.