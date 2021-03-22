الحصيني: نشاط واضح للرياح خلال يومي «الثلاثاء والأربعاء»

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المملكة على مدى اليومين المقبلين (الثلاثاء والأربعاء)، نشاطًا واضحًا للرياح.

وأضاف الحصيني، عبر تويتر، إن التوقعات بشأن حالة الطقس تقوم على قراءة الخرائط الجوية وإخضاعها للأرشيف المناخي لمثل ذلك الوقت من العام.

إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الثلاثاء، تكون عواصف ترابية تتجاوز سرعة الرياح خلالها من 60 كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على المناطق (الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك).

ووفق المركز تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية كذلك منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض. مع ارتفاع درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

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