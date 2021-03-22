المرور: 9 أماكن يمنع وقوف المركبات فيها وفق القواعد النظامية

جدد المرور السعودي التذكير بقائمة الأماكن التي يمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها.

وتشمل تلك الأماكن الجسور وعرض الطريق أو منتصفه وممرات المشاة وعلى بعد (15 مترًا) أو أقل من الإشارة الضوئية، والأرصفة المخصوصة لسير المشاة وأماكن الاصطفاف المخصصة لفئة معينة من المركبات وعلى بعد (15 مترًا) أو أقل من منعطف، وعلى بعد (أقل من متر ونصف المتر) من ممرات طلبة المدارس وعكس اتجاه السير، وفق حساب «المرور السعودي» بموقع تويتر.

ويعرف نظام المرور السعودي الوقوف أو الانتظار على أنه وجود المركبة في مكان ما لفترة محددة أو غير محددة في غير حالات التوقف، كما يجب على السائق التقيد بعلامات الطريق والعاكسات وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقًا لأحكام النظام ولائحته، ويحظر إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليًّا.

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