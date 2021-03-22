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تورّط شخصين في انتحال صفة رجلي أمن في مكة قبل ضبطهما

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الرياض - محمد عبدالله - تمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة..

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت إلقاء القبض على مقيم ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية الميانمارية، في العقد الثالث من العمر.

جاء ذلك إثر انتحالهما صفة رجلي أمن والسطو على سكن أحد العمالة وسلب مبلغ مالي قدره «49» ألف ريال بمحافظة جدة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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