تورّط شخصين في انتحال صفة رجلي أمن في مكة قبل ضبطهما

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت إلقاء القبض على مقيم ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية الميانمارية، في العقد الثالث من العمر.

جاء ذلك إثر انتحالهما صفة رجلي أمن والسطو على سكن أحد العمالة وسلب مبلغ مالي قدره «49» ألف ريال بمحافظة جدة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

شرطة مكة تكشف حقيقة مقطع التحرش بامرأة أمام أحد المحال التجارية

شرطة مكة تضبط مواطنًا سرق 17 مركبة في جدة