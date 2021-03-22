سفير السعودية باليمن: نسقنا مع المبعوثين الأممي والأمريكي في المبادرة السعودية

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، أنه تم التنسيق مع مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن مارتن جريفث، والمبعوث الأمريكي تيموثي ليندر كينج، بخصوص المبادرة التي أعلنتها المملكة لحل الأزمة اليمنية.

وقال آل جابر في تصريحات نقلتها العربية: «نسقنا مع الموفد الأمريكي والمبعوث الأممي بشأن المبادرة»، مضيفًا: «بلادنا تسعى منذ سنوات لتحقيق السلام في اليمن».

أعلن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، مبادرة سعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى اتفاق سياسي شامل، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمير فيصل بن فرحان، حول تطورات الملف اليمني، وعمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال وزير الخارجية إن المبادرة السعودية المتعلقة بوقف إطلاق النار مشروطة بموقف جماعة الحوثي، ومدى تعاطيها مع هذا الطرح، تمهيدًا لبدء مشاورات سياسية بمشاركة كل الأطراف المعنية، لا سيما الأمم المتحدة والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضًا:

الخارجية الإماراتية: المبادرة السعودية تمهد الطريق لحل سياسي دائم باليمن

سيناتور أمريكي يرحب بمبادرة السعودية حول اليمن.. ويوجه رسالة للحوثيين

رسميًا.. مبادرة سعودية لوقف حرب اليمن والتوصل إلى اتفاق سياسي شامل