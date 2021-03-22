الأمير خالد بن سلمان بعد المبادرة السعودية: نواصل الدفاع عن الحدود والشعب والمقدرات

أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية مستمر في الدفاع عن أراضيها وحدودها، مشيرًا إلى أن مبادرة الأزمة اليمنية تهدف إلى رفع معاناة الشعب اليمني.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «تسعى المملكة لتحقيق السلام في اليمن، وما تم الإعلان عنه يأتي ضمن المبادرات السابقة منذ المبادرة الخليجية مرورًا بدعم كل جهود المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل، وتجسد المبادرة اهتمام المملكة بأهمية استقرار اليمن وتغليب كل مكوناته للمصالح الوطني».

وأضاف: «إعلان المملكة لمبادرة تتضمن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن تهدف إلى رفع معاناة الشعب اليمني ومنح الحوثيين الفرصة لإعلاء مصالح اليمن وشعبه الكريم على الأطماع الإيرانية، ونأمل سرعة قبولهم بها للبدء لمشاورات سلام بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام».

وتابع: «سنستمر في الدفاع عن أراضٍ وحدود المملكة وشعبها ومقدراتها، وفي دعم الحكومة اليمنية وقواتها للدفاع ضد الاعتداءات الحوثية، ونؤكد التزامنا بتنفيذ المبادرة حال قبول الحوثيين بها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة».

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