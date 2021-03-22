اقتصادي / باكستان تفرض قيوداً على الأسواق للحدّ من انتشار فيروس كورونا



إسلام آباد 9 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

فرضت الحكومة الباكستانية اليوم قيوداً جديدة على الأسواق؛ للحدّ من الانتشار السريع الذي تشهده البلاد في الإصابات اليومية بفيروس

وأوضح بيان صادر عن مركز القيادة والتحكم الوطني المعني بمراقبة جائحة كورونا أن القيود الجديدة تشمل الإغلاق الكامل للأسواق والمراكز التجارية يومين في الأسبوع، والإغلاق المبكر بحلول المساء في باقي الأيام.

وأضاف أنه نظراً لتفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا بسرعة فائقة، كان لا بد من فرض قيود جديدة في الأسواق، مع ضمان احترام تعليمات وزارة الصحة خلال الأيام التي يُسمح فيها بمزاولة الأعمال والأنشطة.

// انتهى //

22:20ت م

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إسلام آباد 9 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسفرضت الحكومة الباكستانية اليوم قيوداً جديدة على الأسواق؛ للحدّ من الانتشار السريع الذي تشهده البلاد في الإصابات اليومية بفيروس كورونا ( كوفيد 19).وأوضح بيان صادر عن مركز القيادة والتحكم الوطني المعني بمراقبة جائحة كورونا أن القيود الجديدة تشمل الإغلاق الكامل للأسواق والمراكز التجارية يومين في الأسبوع، والإغلاق المبكر بحلول المساء في باقي الأيام.وأضاف أنه نظراً لتفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا بسرعة فائقة، كان لا بد من فرض قيود جديدة في الأسواق، مع ضمان احترام تعليمات وزارة الصحة خلال الأيام التي يُسمح فيها بمزاولة الأعمال والأنشطة.// انتهى //22:20ت م0270

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