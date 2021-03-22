السعودية اليوم / المغرب تسجل 125 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا



الرباط 9 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 125 إصابة مؤكدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت حالتي وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8769، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 479557.

// انتهى //

22:03ت م

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الرباط 9 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 125 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 491834 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت حالتي وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8769، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 479557.// انتهى //22:03ت م0265

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