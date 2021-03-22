السعودية اليوم / القوات الخاصة للأمن البيئي تقيم معرضا توعويا بالسلوكيات والمخالفات البيئية



الرياض 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

أقامت القوات الخاصة للأمن البيئي معرضا توعويا وتثقيفيا يتزامن مع أسبوع البيئة، تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"، وذلك بمجمع غرناطة التجاري في مدينة الرياض، يستمر حتى السبت المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن المعرض يهدف إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، وأهمية السلامة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير محيط لمجتمع صحي وبيئة إيجابية جاذبة، وتحسين جودة الحياة.

وأضاف الرائد المالكي، أن المعرض يقدم تعريفا بمهام ومسؤوليات القوات الخاصة للأمن البيئي، ومراحل انتشارها، كما يتضمن عرضا لعدد من الآليات والتقنيات المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة، إضافة إلى التوعية بالسلوكيات والمخالفات البيئية.

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21:21ت م

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