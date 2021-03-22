السعودية اليوم / انطلاق حملة تنظيف الشواطئ في جازان



جيزان 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان بالشراكة مع فرع وزارة

وشاركت الجهات الحكومية والفرق التطوعية بالمنطقة في الحملة التي تهدف لرفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة وتعزيز المسؤولية المجتمعية والتعريف بالسلوكيات الصحيحة تجاه البيئة، والتأكيد على أهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها.

// انتهى //

20:58ت م

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جيزان 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسنظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان بالشراكة مع فرع وزارة الرياضة بالمنطقة اليوم، حملة تنظيف الشواطئ تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"، وذلك بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان، ضمن فعاليات أسبوع البيئة.وشاركت الجهات الحكومية والفرق التطوعية بالمنطقة في الحملة التي تهدف لرفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة وتعزيز المسؤولية المجتمعية والتعريف بالسلوكيات الصحيحة تجاه البيئة، والتأكيد على أهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها.// انتهى //20:58ت م0240

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