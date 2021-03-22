السعودية اليوم / الجزائر تسجل 98 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 9 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 98 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 116.255 إصابةً، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 80.887 شخصاً, والعدد الإجمالي للوفيات 3061 حالة وفاة.

// انتهى //

20:48ت م

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الجزائر 9 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وأربع حالات وفاة، فيما تماثل 91 مريضاً للشفاء.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 116.255 إصابةً، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 80.887 شخصاً, والعدد الإجمالي للوفيات 3061 حالة وفاة.// انتهى //20:48ت م0237

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