شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تُرحِّب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحَّبت الأمم المتحدة بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حلّ سياسي شامل.

وأكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في المؤتمر الصحفي اليومي أن هذا الجهد يتوافق مع مبادرات الأمم المتحدة، مرحباً بدعم المملكة جهود المنظمة الأممية.

وقال فرحان حق: إن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس يعمل من أجل تأمين وقف إطلاق النار على المستوى الوطني في اليمن وإعادة فتح مطار صنعاء أمام المدنيين والملاحة الجوية، والسماح بدخول مزيد من الوقود والسلع إلى ميناء الحديدة، واستئناف العملية السياسية لإنهاء الصراع.

وشدد فرحان حق، على ضرورة بذل كل الجهود لإنهاء الصراع في اليمن ومعالجة معاناة الشعب اليمني، مؤكداً تطلع الأمم المتحدة إلى مواصلة عملها مع الأطراف لتحقيق هذا الهدف.