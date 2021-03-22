شكرا لقرائتكم خبر عن «آل جابر»: المملكة تسعى إلى أمن واستقرار اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر، أن المملكة تسعى إلى أمن واستقرار اليمن، وتأتي المبادرة السعودية استكمالًا لحرصها على اليمن وشعبه الشقيق، واستعادة الدولة، وهي فرصة كبيرة لمراجعة الحوثيين لمواقفهم تجاه أبناء وطنهم وجيرانهم ومحيطهم الخليجي والعربي، والاتجاه للسلام.

وتابع: "المبادرة السعودية تعالج كل القضايا الإنسانية، ووقف القتال ونزيف الدم اليمني، وبدء مشاورات سياسية بين الأطراف اليمنية تنهي الأزمة، وتنتقل باليمن الى مرحلة جديدة من السلام والأمن والاستقرار والتنمية".