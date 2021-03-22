الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

المرور: 9 أماكن يحظر الوقوف بالمركبات فيها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، التذكير بالأماكن التي يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها؛ وذلك لضمان السيولة المرورية، وعدم تطبيق الغرامات على المركبات المخالفة.

المرور يحدد الأماكن المحظورة:

وكشفت إدارة المرور، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية على تويتر، عن 9 أماكن يُمنع الوقوف بالمركبات فيها وهي:

الجسور.

بعرض الطريق أو في منتصفه.

ممرات المشاة.

على بُعد (15 مترًا) أو أقل من إشارة ضوئية.

الأرصفة المخصوصة لسير المشاة.

أماكن الاصطفاف المخصصة لفئة معينة من المركبات.

على بُعد (15 مترًا) أو أقل من منعطف.

على بُعد أقل من (متر ونصف) من ممرات طلبة المدارس.

عكس اتجاه السير.

الاستعلام عن المخالفات المرورية:

وفي سياق آخر، يمكن الاستعلام عن المخالفات المروية باتباع الخطوات التالية:

– الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر من (هنا)

– الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية.

– اختيار خدمة الاستعلام عن المرور.

– اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

– كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز المرور.

– سوف تظهر كافة المخالفات المرورية المسجلة.

كما يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.

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