السودان يؤكد أن المبادرة السعودية بداية لحل جذري للأزمة اليمنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

أشادت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، بالمُبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بإعلان وقف إطلاق النار الشامل في اليمن.

بنود المبادرة السعودية:

وأكد السودان، دعمه للمُبادرة التي تُبيِّن حرص المملكة على دعم واستقرار اليمن وجميع دول الإقليم والمنطقة، مشيرًا إلى أنها تؤكد على ضرورة بدء مُشاورات شاملة بين الأطراف اليمنية كَافّة للتوصُّل إلى حلٍّ سياسي شامل للأزمة.

وثمّن عاليًا البنود التي تضمّنتها المُبادرة والتي تشمل:

فتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات الإقليمية والدولية. إفساح المجال لعبور السفن عبر ميناء الحديدة لضمان انسياب الإغاثات والمُساعدات الإنسانية للشعب اليمني. الاتفاق على إيداع عوائد الضرائب والجمارك في الحساب المُشترك المقر في اتفاق ستوكهولم.

مناشدة للمجتمع الدولي:

وناشد السودان، المُجتمع الإقليمي والدولي لدعم مُبادرة المملكة العربية السعودية، مُعربًا عن أمله في أن تجد المُبادرة القبول من الأطراف اليمنية كَافّة، بما يُحقِّق الحل الجذري للأزمة اليمنية، ويضمن الاستقرار والسلام الذي سينهي مُعاناة الشعب اليمني الشقيق.

المبادرة السعودية:

وأعلنت المملكة اليوم عن مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

معاناة الشعب اليمني:

وجدد سمو وزير الخارجية تأكيد المملكة استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومته الشرعية، والتزامها بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.

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