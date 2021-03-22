وزير الحج والعمرة يتفقد ميدانيًّا مراكز استقبال المعتمرين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفقد وزير الحج والعمرة، الدكتور عصام بن سعيد، ميدانيًّا مراكز استقبال المعتمرين برفقة نائب الوزير وقيادات أمن المسجد الحرام؛ لمتابعة آليات الأعمال وضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وزير الحج والعمرة يتعهد بمواصلة المسيرة:

يذكر أنه فور تكليفه بمهام وزارة الحج تعهد الدكتور عصام بن سعيد بمواصلة العمل على خدمة ضيوف الرحمن ضمن جهود المملكة الممتدة على مدى العصور.

وقال في تصريحات سابقة: لقد شاهدنا جميعًا ما بذلته المملكة من جهود ضخمة مشكورة منذ بدء جائحة فيروس كورونا في مختلف جوانب الحياة، ولاسيما الجانب الصحي والاقتصادي، من المبادرة إلى تطبيق تدابير احترازية وإجراءات وقائية واتخاذ خطوات استباقية حققت- بفضل الله- أهدافها فكانت محل الثناء والتقدير في الداخل والخارج.

مبادرات متعددة:

وشملت هذه المبادرات القطاع العام والخاص والمواطنين والمقيمين، بل ومخالفي نظام الإقامة، فضلًا عما أولته بشكل خاص من عناية بالغة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين، فكانت بحق موئلًا لكرم الضيافة وحسن الوفادة، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات، تتعاون في تقديمها جميع الجهات المعنية بتنظيم مميز وتنسيق تام، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية بصورة مُثلى، بما يكفل للجميع أداء المناسك بأمن وسلامة.

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