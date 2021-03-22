9 خدمات تقدمها الصحة لذوي الإعاقة السمعية عبر تطبيق إشارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة اليوم الاثنين، عن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة السمعية، لتُسهل لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز اتصال الصحة 937.

وأوضحت الصفحة الرسمية للوزارة على تويتر أن خدمات مركز الصحة 937 متاحة الآن لذوي الإعاقة السمعية عبر تطبيق إشارة.

مركز الصحة 937:

وذلك في إطار خدمات مركز اتصال الصحة 937، المستمرة، حيث يعمل وفق منهجيات الارتكاز والمحورية حول المستفيد لتقديم جميع الخدمات ولا يقف دوره فقط على تلقي الاتصالات، حيث يتابع ويتحقق من إغلاق البلاغات والشكاوى ويقيس الرضا ويرفع مقترحات التحسين، ويقوم كذلك بتحليل البيانات وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات وتقديم حلول إبداعية لضمان تقديم أفضل الخدمات وبما يدعم تطوير الخدمات والأعمال، ويدعم التطبيقات الإلكترونية المقدمة من وزارة الصحة.

خدمات مركز الصحة 937:

ويعد المركز أحد مراكز الاتصال التي تعمل ضمن الإدارة العامة لمراكز الاتصال في وزارة الصحة بالإضافة إلى جانب مركز متخصص بقطاع الأعمال وكذلك مركز متخصص بخدمات الموظفين، كما يعمل المركز وفق أفضل الممارسات في مجال التميز والخدمات الاتصالية ويقوم بتقديم الخدمات التالية:

خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء.

خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية.

خدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين.

الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية.

خدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج.

خدمة الشكاوى والبلاغات.

خدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية.

خدمة الاستفسارات العامة.

متابعة المعاملات.

تطبيق إشارة:

يذكر أن تطبيق إشارة هو خدمة توفرها شركة عِلم للمستفيدين من ذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع) بالشراكة مع القطاع العام والخاص وغير الربحي التي تسعى جميعًا لتكامل الجهود معًا لتقديم أفضل الخدمات للصم وضعاف السمع في المملكة.



شارك الخبر