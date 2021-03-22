البرلمان العربي يؤيد المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

محمد الفلاح - الإثنين 22 مارس 2021

أعرب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي عن تأييد البرلمان التام للمبادرة التي أعلنتها السعودية في وقت سابق اليوم لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل.



وأكد العسومي في بيان له اليوم الاثنين ان هذه المبادرة تعكس دور المملكة وجهودها المستمرة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة والتخفيف عن المعاناة اليومية للشعب اليمني الشقيق.

وأوضح العسومي أن المبادرة السعودية تتضمن خارطة طريق واضحة ومفردات عملية ومحددة قابلة للتطبيق وتمثل فرصة ثمينة لحل الأزمة اليمنية بشكل نهائي وشامل.

ودعا في هذا الإطار جميع أطراف الأزمة إلى استغلال هذه الفرصة والتجاوب الفوري والكامل مع المبادرة وذلك حقنا للدماء.

كما دعا أطراف الأزمة اليمنية إلى الاستجابة الفورية للدعوة السعودية بالوقف الشامل لإطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة تمهيدا إلى الانتقال إلى مناقشة الحل السياسي الشامل.

وطالب العسومي المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن الدولي بدعم هذه المبادرة واعتمادها رسميا كآلية لحل الأزمة اليمنية لاسيما وأنها تنطلق من الثوابت الدولية المعترف بها كإطار عام لحل الأزمة سياسيا وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216.