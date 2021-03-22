شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات التحالف العربي في اليمن.. ردع للحوثي وبتر لأذناب إيران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتصارات تلو الانتصارات تتحقق يومياً في أرض المعارك والبطولات في اليمن والحد الجنوبي، حيث يواصل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عملية الإسناد العسكرية التي ينفذها في مأرب لدعم الجيش الوطني اليمني.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق، تدمير ورش تجميع الصواريخ الباليستية وتفخيخ الطائرات بدون طيار بمعسكر سلاح الصيانة بصنعاء.

عمليات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن: إن عملية الاستهداف تهدف لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك وحماية المدنيين من الهجمات العدائية، مفيدًا أن العمليات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ووثق مقطع فيديو أصوات انفجار ثانوية لأسلحة الميليشيا الإرهابية في المخازن التي دمرها التحالف في صنعاء، حيث تتابعت أصوات الانفجارات بشكل سريع يظهر حجم الخسائر التي تكبدتها الميليشيا الانقلابية.

في سياق متصل، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهداف آليات عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية في مأرب، ضمن عملية الإسناد التي بدأها لدعم الجيش الوطني اليمني في مأرب

انتصارات في تعز ومأرب بدعم التحالف

وكان ضربات مدفعية للجيش اليمني دمرت آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق مدينة تعز المركز الإداري للمحافظة التي تحمل ذات الاسم في جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن مدفعية الجيش تمكنت من إحراق عربة تابعة للميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في تلة السلال شرقي المدينة.

استهداف عناصر وتحركات حوثية

وأضاف أن قوات الجيش رصدت تحركات لعناصر الميليشيات في الجبهة الشرقية واستهدفت عربة تحمل رشاشًا من عيار 23، وعلى متنه عناصر حوثية، وأسفر هذا الاستهداف عن تدمير العربة ومصرع العناصر الحوثية الذين كانوا على متنها.

وأشار المصدر العسكري إلى أن مواجهات عنيفة شهدتها الجبهة الشرقية للمدينة عقب هجوم شنته الميليشيا، وتم التصدي له من قبل الجيش اليمني.

وأعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، تدمير منظومة دفاع جوي معادٍ تتبع مليشيا الحوثي في جبهة مأرب.

وقال التحالف إن تدمير المنظومة شمل كافة مكونات النظام والخبراء الأجانب، مشددًا على أنه يدعم عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين.

وعرض تحالف دعم الشرعية في اليمن جزءًا من فيديوهات استهداف معدات وعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، التي كان التحالف قد شنّها خلال الفترة الماضية، لإسناد الجيش الوطني والقبائل في جبهات مأرب.

وأكد التحالف فاعلية عمليات الإسناد وتأثيرها الموجع على الميليشيا الإرهابية، مشيرًا إلى أن جميع العمليات العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

أفادت مصادر يمنية بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن، شن ضربات جوية عنيفة، الأحد، استهدفت مواقع للميليشيات الحوثية، فجر اليوم، حيث شملت الضربات الجوية صنعاء وعمران والحديدة.

المصادر اليمنية أكدت أن الضربات استهدفت مواقع الصواريخ الباليستية وورش التصنيع في صنعاء والحديدة.

قصف مواقع وثكنات الحوثي

وكانت مقاتلات التحالف قصفت، في وقت سابق، مواقع وثكنات عسكرية لميليشيات الحوثي جنوب وشمال العاصمة صنعاء.

وأفاد سكان محليون بأن غارات التحالف استهدفت منصة لإطلاق الصواريخ في ضاحية همدان شمال العاصمة، بالإضافة لمعسكرات سلاح الصيانة والنهدين والحفا وجربان جنوبها.

من جهته، أفشل الجيش اليمني محاولة تسلل نفذتها ميليشيات الحوثي على مواقع عسكرية في وادي فضحة بمديرية الملاجم في محافظة البيضاء.

وقال قائد اللواء 19 مشاة العميد علي الكليبي، إن وحدات الجيش المرابطة في جبهة فضحة بمديرية الملاجم أفشلت محاولة تسلل الميليشيات وكبدتها خسائر بشرية كبيرة.

ضربات موجعة للميليشيات الحوثية

وأشار أيضًا إلى أن الميليشيات الحوثية تتلقى الضربات الموجعة في جبهات نعمان والملاجم بمحافظة البيضاء وفي مختلف جبهات القتال.

وقبل ذلك، تمكن الجيش الوطني اليمني من إفشال محاولة تسلل يمنية استهدفت مواقع عسكرية بالبيضاء. الجيش نجح أيضًا في تحقيق تقدم على صعيد جبهتي مأرب وتعز بإسناد من التحالف.

عملية إسناد للجيش اليمني

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن نفّذ عملية إسناد للجيش اليمني وقبائل مأرب، وأكد التحالف أن عملياتِه تتوافق مع القانون الدولي والإنساني وقواعدِه العرفية. هذا وقد نشر التحالف فيديو لاستهداف عتاد وعناصر ميليشيات الحوثي في جبهة مأرب.

قطع أذناب إيران وأذرع الحرس الثوري

يأتي ذلك فيما أجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اتصالًا هاتفيًا بوزير الدفاع محمد المقدشي، ورئيس الأركان صغير بن عزيز، للاطلاع على مستجدات الأوضاع الميدانية في جبهات القتال.

وأكد هادي أن الشعب اليمني لن يقبل أن يُحكَم من قبل أذناب إيران وأذرع الحرس الثوري مهما كانت التضحيات، مثمنًا دعم تحالف دعم الشرعية وما يقدمه من مساندة.

وشدد هادي على أن اليمن يخوض معركة الخلاص ضد المشروع الإيراني في المنطقة.

أكد مستشار محافظ مأرب أن الجيش اليمني قلب المعادلة في تعز والجوف، وخلال أيام سيقلبها في مأرب.

وقال مستشار محافظ مأرب: “نتوقع إعلان سيطرة الجيش اليمني على كامل مأرب خلال أيام قليلة”، موضحًا أن القوات اليمنية تتقدم في عدد من الجبهات بإسناد من المقاومة والتحالف”.

واكد مستشار محافظ مأرب أن الجيش اليمني حقق مزيدًا من التقدم في الكسارة بعد معركة عنيفة، مضيفًا أنه يتوقع إعلان سيطرة الجيش اليمني على كامل مأرب خلال أيام قليلة.