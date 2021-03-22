شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يستقبل مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز اليوم، مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمنطقة مكة المكرمة وليد الحجيلي.

وأكد الأمير مشعل بن ماجد على ضرورة العمل مع كافة الجهات ذات العلاقة للنهوض بالقطاع البيئي وتحقيق الحماية والتنمية للبيئة.

ويعمل المركز على التأكد من التزام المنشآت الصناعية والتنموية بالمعايير والمتطلبات والاشتراطات البيئية بنظام البيئة.

ويقدم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي العديد من الخدمات البيئية كخدمة إصدار الترخيص والتصاريح واعتمادها للجهات العاملة في مجال الخدمات البيئية، بالإضافة لخدمات إصدار وتجديد شهادة التأهيل البيئي للجهات التي تعمل في مجال الخدمات البيئية، ومتابعة مؤشر جودة الهواء في مختلف مناطق المملكة.