إطلاق أول قمر صناعي لها.. جامعة الملك سعود تدخل عالم الفضاء بـ«CubeSat»

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وقدم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على ما يوليانه من رعاية واهتمام بالتعليم في المملكة والجامعات على وجه الخصوص، ولا سيما دعم جوانب الابتكار والأبحاث العلمية وتحفيز أبناء الوطن للمضي قدما في صناعة التميز في المجالات العلمية التي تعود بالنفع على تنمية الوطن في مختلف المجالات خاصة في ظل وجود رؤية المملكة 2030.
برمجة الأقمار الصناعية
جاء ذلك بمناسبة نجاح إطلاق القمر الصناعي الأول للجامعة CubeSat الذي يبلغ حجمه 10× 10×10 سم، ويزن كيلوجراما واحدا، وقال العمر: إن هذا المشروع التعليمي يهدف إلى إعداد وتأهيل طلاب الهندسة والجامعة في مجال تصميم وبرمجة الأقمار الصناعية، والتوسع في هذا المجال لخدمة برامج المملكة وخططها الطموحة في مجال الفضاء، وإن مهمة القمر التقنية هي التقاط صور للفضاء والأرض والقمر وإرسالها للمحطة الأرضية في الجامعة.
وأضاف أن القمر الصناعي CubSate قام بتصميمه وتصنيعه نحو 130 طالبا من كلية الهندسة في جامعة الملك سعود ضمن إطار المشروع العلمي الذي بدأ عام 1999م في جامعة كاليفورنيا بوليتيكنك وجامعة ستانفورد، مبينا أن المشروع تم العمل به في الجامعة عام 1437هـ وبدأ بعدد 50 طالبا في كلية الهندسة.
مهام بحثية
وأوضح أن المشروع القادم للجامعة يتضمن إطلاق قمر اصطناعي «CubSate» أكبر حجما مع تصنيع بعض أجزائه محليا، وذلك في ضوء الخبرة المكتسبة من مشروع القمر الصناعي الأول للقيام بمهام بحثية، مع استمرار الهدف التعليمي الرئيس، وذلك في ظل الدعم اللامحدود الذي تتلقاه الجامعة من القيادة، وتماشيا مع رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تتبنى المشاريع الإبداعية في مجالات التطور والابتكار كافة، بما يعود نفعه على الوطن والمواطن.
القمر الصناعي CubSate:
- يأتي في إطار المشروع العلمي الذي بدأ عام 1999م
- تم العمل به في الجامعة عام 1437
- بدأ بعدد 50 طالبا في كلية الهندسة
- يبلغ حجمه 10× 10×10 سم
- يزن كيلوجراما واحدا
- مهمته التقاط صور للفضاء والأرض والقمر
- إرسالها للمحطة الأرضية في الجامعة
- قام بتصميمه وتصنيعه نحو 130 طالبا من كلية الهندسة
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