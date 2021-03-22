شكرا لقرائتكم خبر «شاهين سات».. قمر سعودي لتصوير الأرض وتتبع السفن من المدارات المنخفضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتصوير الأرض وتتبع السفن من المدارات المنخفضة، أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أمس، عن إطلاق القمر الصناعي «شاهين سات» بنجاح، وذلك من قاعدة بايكونور في جمهورية كازاخستان على متن الصاروخ الروسي «سيوز 2 ».

ويتضمن القمر «شاهين سات» حمولة تلسكوب بدقة فائقة للتصوير، وحمولة تتبع السفن البحرية، ويتميز هذا القمر الذي تم تطويره وتصنيعه خلال فترة زمنية قصيرة بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كجم، وأبعاد تصل إلى 56 × 56 × 97 سم.

خدمات التصوير والاستطلاع

وبهذه المناسبة أوضح رئيس المدينة الدكتور أنس الفارس، أن هذا الإنجاز يعد نتاجا للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة من القيادة، مبينا أن نجاح إطلاقه يأتي استكمالا للنجاحات التي حققتها المملكة في مجال الفضاء، حيث عملت المدينة على تطوير وتصنيع مجموعة من الأقمار الصناعية ذات الكفاءة العالية التي توفر خدمات التصوير والاستطلاع، حيث أطلقت خلال العشرين عاما الماضية 17 قمرا صناعيا.

وأضاف الفارس أن القمر «شاهين سات» عمل على تطويره فريق عمل سعودي من مختلف التخصصات الهندسية بالتعاون مع شركاء المدينة، ويقدم صورا فضائية للقطاعين الحكومي والخاص لخدمة أهداف التنمية بالمملكة، كما يعمل على تتبع السفن البحرية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

الاستثمار في التقنية

وأشار إلى أن المدينة ستعمل بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء، على الاستثمار في التقنية وتطوير وتصنيع أقمار صناعية ذات كفاءة عالية في فترة زمنية قصيرة.

ومن جانب آخر أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ، عن سعادته بالخطوة المتميزة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، متمثلة في نجاح إطلاق القمر الصناعي «شاهين سات»، مبينا أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وجهود فريق العمل السعودي من مهندسين ومختصين والخبرات المتراكمة التي تمتلكها المدينة.

وأفاد بأن هذه الإنجازات استكمال لريادة الفضاء التي بدأت عام 1405هـ، من المجهودات المميزة للمدينة، والإسهامات القيمة للمراكز البحثية التابعة للجهات الحكومية والجامعات.

النمو المستدام

وأكد أن مثل هذه الإنجازات ستؤدي إلى تمكين قطاع الفضاء في المملكة من تحقيق المكانة التي تليق باسم بلادنا إقليميا ودوليا على الأصعدة كافة، خاصة أن قطاع الفضاء يتميز بالنمو المستدام، مما يجعله يشكل مستقبلا اقتصاديا واستراتيجيا يجعل منه مقصدا لجميع الدول المتقدمة.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مثلت المملكة خلال السنوات الماضية، وأن الهيئة مستمرة بعد استلامها الإشراف على القطاع بالعمل مع المدينة والجهات ذات العلاقة الأخرى، مع الاستفادة من مراكز البحث والتطوير السعودية التي لها إسهامات في نمو القطاع، وما يرتبط به من خدمات وتقنيات، لنقل تقنيات الفضاء وتوطينها.