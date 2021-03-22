شكرا لقرائتكم خبر 96 % من مستفيدي مراكز لقاحات كورونا راضون عن الخدمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر قياس أجرته وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» لرحلة تلقي المستفيدين لقاح كورونا أن نسبة رضا المستفيدين تصل إلى 96%، وتعكس تلك النسبة الجهود المبذولة من الجهات الحكومية وتكاتفها لتقديم أفضل الخدمات لمستفيديها والحرص على رضاهم أثناء تقديم الخدمات.

وقال مدير «أداء» المهندس راشد القعود إن النتائج الإيجابية تعكس جودة الخدمات الحكومية التي تقدم للمستفيدين، مما يؤكد على حرص المملكة من خلال جهودها المضنية في سبيل تحقيق صحة وسلامة المواطن والمقيم، مشيرا إلى أن تلك النتائج الإيجابية المرضية تثبت إمكانية وقدرة المملكة على مواجهة الجائحة، إذ أقامت الجهات المعنية المراكز المتخصصة لتقديم اللقاحات في كافة المناطق وفق أعلى المعايير وبجودة عالية، إضافة إلى التأكيد على اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية.

وأشار إلى أن وبالتعاون مع وزارة الصحة، تم تنفيذ قياس رضا المستفيدين عن خدمات تلقي لقاح كورونا، حيث وصلت نسبة الرضا العام عن الرحلة 96%، فيما وصلت التقييمات إلى أكثر من 460 ألف تقييم وزعت على ما يفوق 500 مركز لقاح منتشرة في كل مناطق المملكة.

وتطرق مدير مركز «أداء» إلى جودة وسهولة حصول المستفيد على موعد لتلقي اللقاح عبر استخدام تطبيق «صحتي» الذي يضمن سلامة حصول المستفيد على الموعد المحدد ويمكنه من اختيار التوقيت الملائم له، كما أن التطبيق يمكن المستفيد من الاطلاع على أقرب مركز لتلقي اللقاح واختيار التاريخ المناسب.