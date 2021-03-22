اتفاقية لتعزيز حماية حقوق العمال ومكافحة الاتجار بالأشخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف التعاون والتنسيق في مجالات حماية حقوق العمال ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وقعت هيئة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للجان العمالية في مقرها بالرياض أمس، مذكرة تفاهم، وقع الاتفاقية رئيس الهيئة الدكتور عواد العواد، ورئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد. وتضمنت المذكرة التعاون في إعداد الردود المشتركة في مجال قضايا حقوق العمال التي ترد من جهات خارجية، والأبحاث والدراسات واستطلاعات الرأي التي تجريها الجهتان، ومراجعة الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة بحقوق العمال ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المتخصصة والدورات التدريبية التي تقيمها إحدى الجهتين، وإمكانية استفادة أي منهما من مرافق وإمكانيات وتسهيلات ومطبوعات الطرف الآخر، وخاصة خلال استضافة الضيوف من المنظمات الدولية، إضافة إلى تعزيز التكامل في تنمية وعي المجتمع بثقافة حقوق العمال، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.



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