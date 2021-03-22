شكرا لقرائتكم خبر 404 إصابات جديدة بكورونا وارتفاع الحالات النشطة والحرجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت وزارة الصحة زيادة ملحوظة في أعداد الحالات النشطة والحرجة، حاثة الجميع على المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 404 حالات مؤكدة وتعافي 387 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4012 حالة منها 595 حالة حرجة، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات في المملكة 6613 حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

توزيع الحالات على المناطق

الرياض 184

الشرقية 73

مكة المكرمة 66

المدينة المنورة 12

حائل 12

تبوك 8

الجوف 6

نجران 2

الباحة 4

جازان 5

القصيم 14

عسير 6

الحدود الشمالية 12

385,424 الإصابات

374,799 الحالات النشطة

595 حالة حرجة

404 إصابات جديدة

387 حالة تعافٍ جديدة

44,161 فحص مخبري جديد