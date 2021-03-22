404 إصابات جديدة بكورونا وارتفاع الحالات النشطة والحرجة

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وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 404 حالات مؤكدة وتعافي 387 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4012 حالة منها 595 حالة حرجة، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات في المملكة 6613 حالة.
ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
توزيع الحالات على المناطق
الرياض 184
الشرقية 73
مكة المكرمة 66
المدينة المنورة 12
حائل 12
تبوك 8
الجوف 6
نجران 2
الباحة 4
جازان 5
القصيم 14
عسير 6
الحدود الشمالية 12
385,424 الإصابات
374,799 الحالات النشطة
595 حالة حرجة
404 إصابات جديدة
387 حالة تعافٍ جديدة
44,161 فحص مخبري جديد
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