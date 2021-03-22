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404 إصابات جديدة بكورونا وارتفاع الحالات النشطة والحرجة

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- بواسطة أيمن الوشواش - رصدت وزارة الصحة زيادة ملحوظة في أعداد الحالات النشطة والحرجة، حاثة الجميع على المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 404 حالات مؤكدة وتعافي 387 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4012 حالة منها 595 حالة حرجة، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات في المملكة 6613 حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

توزيع الحالات على المناطق

الرياض 184

الشرقية 73

مكة المكرمة 66

المدينة المنورة 12

حائل 12

تبوك 8

الجوف 6

نجران 2

الباحة 4

جازان 5

القصيم 14

عسير 6

الحدود الشمالية 12

385,424 الإصابات

374,799 الحالات النشطة

595 حالة حرجة

404 إصابات جديدة

387 حالة تعافٍ جديدة

44,161 فحص مخبري جديد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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