القبض على 17 مواطنا ومقيما ارتكبوا جرائم سرقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بالرياض على 17 مواطنا ومقيما ارتكبوا جرائم سرقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس أنه تم القبض على 11 مواطنا، و6 سودانيين، ارتكبوا جرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي في الرياض ومحافظات مجاورة.

وأشار إلى أن الجرائم تمثلت في سرقة المركبات، واقتحام الاستراحات والمزارع والمباني قيد الإنشاء والاستيلاء على ما تحويه، والمتاجرة بها وبيعها، متخذين من أحد الأحواش مكانا لتجزئة المركبات المسروقة وكبس المعادن، وتقدر قيمة المسروقات بـ 878 ألف ريال. واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.