شكرا لقرائتكم خبر رصد 1774 مسجدا متساهلا في تطبيق الإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزامنا مع الموجة الثانية لجائحة كورونا ، ولمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة، نفذت الوزارة 21063 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع السابع؛ ليصل عدد الجولات التي نفذتها الوزارة خلال سبعة أسابيع 146.498 جولة رقابية؛ لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وكالة الوزارة لشؤون المساجد أمس، لعدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد بعموم المناطق خلال الأسبوع السابع.

وأوضح التقرير أن الوزارة رصدت 168 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها فورا، مبينا أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد بحسب تعميم الوزارة، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1774 مسجدا بمناطق المملكة، تم معالجة الملاحظات فيها فورا.

وأشار إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال تواجدهم بالمساجد.

ودعت الوزارة الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.