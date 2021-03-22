محطتان للتبريد والتكييف داخل المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتوفير سبل الراحة والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام، كثفت رئاسة شؤون الحرمين من استعداداتها لموسم رمضان المبارك لهذا العام، من خلال طاقاتها وكوادرها وإمكاناتها، حيث تستمر أعمال التكييف وصيانتها الدورية في المسجد الحرام؛ بما يضمن استمرار تبريد الأجواء على مدار الساعة مع دخول موسم الصيف.

ووفرت الرئاسة محطتين للتبريد من أكبر محطات التبريد في العالم، الأولى محطة أجياد، إذ تنتج 35.300 طن تبريد يستخدم منها نحو 24.500 طن تبريد، والثانية المحطة المركزية الجديدة بقدرة بلغت 120 ألف طن تبريد؛ تغذي حاليا التوسعة السعودية الثالثة، إضافة إلى نصف المسعى، على أن تغذي مستقبلا جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه.

كما جهزت محطات تبريد احتياطية بجانب المحطات الرئيسة، لضبط درجات الحرارة في حال تعطل إحدى المحطات، وضمان نقاء الهواء الموزع داخل المسجد الحرام.

وأوضح مساعد مدير إدارة التشغيل والصيانة المهندس مطلق المقاطي، أن الإدارة تقوم بالعناية بالتكييف من خلال تنظيف الفلاتر، حيث تتم متابعتها بشكل مستمر، مع مراعاة تفريغ الهواء وإخراجه من داخل المسجد الحرام، وأن التصاميم الهندسية في البناء يتم تبريدها عبر نحو 344 وحدة مناولة موزعة على موقعين داخل المسجد الحرام.

وأضاف أن فلاتر تنقية الهواء داخل غرف التكييف تنظف بشكل يومي طوال السنة وتستبدل عند الحاجة، وتخضع لعمليات صيانة وتنظيف دقيقة من خلال كوادر هندسية وفنية مؤهلة تأهيلا عاليا، تشرف على هذه الأعمال للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبعة باستخدام أحدث التقنيات العالية.

وفرت الرئاسة محطتين للتبريد:

1 - محطة أجياد إذ تنتج 35.300 طن تبريد

يستخدم منها نحو 24.500 طن تبريد

2 - المحطة المركزية الجديدة

- بقدرة 120 ألف طن تبريد

- تغذي حاليا التوسعة السعودية الثالثة ونصف المسعى

- تغذي مستقبلا جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه

3 - محطات تبريد احتياطية

- ضبط درجات الحرارة في حال تعطل إحدى المحطات

- ضمان نقاء الهواء الموزع داخل المسجد الحرام