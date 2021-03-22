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شاهد.. لحظة تجول وعل وسط طريق سريع في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، وعل يتجول وسط طريق سريع  قريب من منطقة صحراوية في ثمامة بالرياض

 

وبدا في الفيديو، مركبة مسرعة تقابل الوعل من الجهة المقابلة، أثناء سيره في نفس الاتجاه، حيث التفت على يمنيه ويساره ثم أكمل طريقه.

وأوضح موثق الفيديو:"هذا عند ثمامة، بس ثمامة ورا 5 كيلومتر"، حيث حظي بتفاعل وانتشار واسع بمواقع التواصل.

 

أظهر مقطع فيديو، وعل يتجول وسط طريق سريع  قريب من منطقة صحراوية في ثمامة بالرياض

 

وبدا في الفيديو، مركبة مسرعة تقابل الوعل من الجهة المقابلة، أثناء سيره في نفس الاتجاه، حيث التفت على يمنيه ويساره ثم أكمل طريقه.

وأوضح موثق الفيديو:"هذا عند ثمامة، بس ثمامة ورا 5 كيلومتر"، حيث حظي بتفاعل وانتشار واسع بمواقع التواصل.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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