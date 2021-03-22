شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة تجول وعل وسط طريق سريع في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، وعل يتجول وسط طريق سريع قريب من منطقة صحراوية في ثمامة بالرياض

وبدا في الفيديو، مركبة مسرعة تقابل الوعل من الجهة المقابلة، أثناء سيره في نفس الاتجاه، حيث التفت على يمنيه ويساره ثم أكمل طريقه.

وأوضح موثق الفيديو:"هذا عند ثمامة، بس ثمامة ورا 5 كيلومتر"، حيث حظي بتفاعل وانتشار واسع بمواقع التواصل.

أظهر مقطع فيديو، وعل يتجول وسط طريق سريع قريب من منطقة صحراوية في ثمامة بالرياض

وبدا في الفيديو، مركبة مسرعة تقابل الوعل من الجهة المقابلة، أثناء سيره في نفس الاتجاه، حيث التفت على يمنيه ويساره ثم أكمل طريقه.

وأوضح موثق الفيديو:"هذا عند ثمامة، بس ثمامة ورا 5 كيلومتر"، حيث حظي بتفاعل وانتشار واسع بمواقع التواصل.